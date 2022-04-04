Загарбники посилюють протиповітряне прикриття в районі Бєлгорода та на Харківському напрямку
4 квітня 2022 , 12:54Читать новость на русском
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 4 квітня 2022 року.
Згідно з інформацією, на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків.
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Відомо, що російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли міста, а також перегруповують війська.
"Посилюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку", – повідомили у Генштабі.
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