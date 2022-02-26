Загарбники прорвали оборону навпроти Волновахи, але у місто не зайшли
Вранці 26 лютого російським окупантам вдалося прорвати оборону навпроти Волновахи. Вони обстріляли місто, але не зайшли туди.
Однак загарбники змогли захопити селища Миколаївка та Новогнатівка. Про це повідомили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, пише 24 канал.
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Після обіду ворог окупував селище Бугас і обстріляв з важкого озброєння Волноваху. Однак у місто росіяни не зайшли, а обійшли його та наразі перебувають у селищі Донське.
За уточненою інформацією, загарбники цинічно гатять "Градами" по Волноваській Центральній районній лікарні. У підвалах медзакладу – близько 230 людей.
ЗСУ завжди повертають контроль над населеними пунктами
Варто зауважити, що Збройні сили України вже неодноразово повертали собі контроль над селами, містечками чи містами на усіх фронтах і вищезгадані населені пункти не стануть винятком!
Перемоги наших захисників супроводжуються тотальною ліквідацією російських солдатів, а також потужним знищенням військової техніки загарбників.