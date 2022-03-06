Загарбники витратили майже всі основні резерви, готують відправку нових підрозділів

Як іноземна розвідка, так і українська влада говорять, що Росія витратила майже всі свої резерви, які стягнули до кордонів України.

Тепер загарбники здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів,

– повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, ще 3 березня Пентагон заявляв, що майже всі зі 150 тисяч російських військових на кордонах, вже на території України. Щоправда, Пентагон застеріг: усе це не означає, що Росія вже не має бойової потужності.

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