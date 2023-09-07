Врятував подругу ціною власного життя: у Польщі загинув 14-річний українець

Підліток з України рятував свою 13-річну подругу у Польщі. На жаль, хлопець загинув, а дівчина втратила руку.

Трагічний інцидент стався у ніч з 5 на 6 вересня у польському місті Сважендз. Воно розташоване біля Познані.

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Подробиці трагедії

Вантажний потяг, що їхав Прушкува до Німеччини, збив двох підлітків. Вони перебували на залізничній колії. Це сталося близько опівночі. В результаті 14-річний українець загинув на місці. А 13-річна дівчина втратила руку. Її ушпиталили у дуже важкому стані.

Трагедія сталася за кілька десятків кілометрів від місця проживання підлітків. Неповнолітні вночі перебували на вокзалі. Дівчина-підліток опинилася на рейках на пероні. Українець намагався її врятувати, однак обидві дитини потрапили під поїзд. Загиблий жив у місті Вжесня, а його постраждала подруга є громадянкою Польщі зі Слупського повіту.

Зазначається, що на місці трагедії були ще двоє підлітків. Ці свідки розповіли, що 13-річна дівчина сіла на рейки у той момент, коли їхав потяг, а українець хотів її врятувати. Місцева поліція нині вивчає записи з камер відеоспостереження та опитує людей. Про результати розслідування правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.

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