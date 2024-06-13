2-річна дитина потонула в басейні на Харківщині

У середу, 12 червня, у Короповому Чугуївського району у стаціонарному басейні загинула дворічна дитина. Попередньо, хлопчик вийшов на подвір'я, де впав у водойму.

Медики намагалися врятувати малечу, проте невдало. По всій країні за останній тиждень це вже 7 випадок смерті дитини на воді.

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Загибель дитини у басейні

У поліції розповіли, що повідомлення про інцидент надійшло близько 8:00. Зазначається, що родина була на відпочинку на одній з тамтешніх баз.

Хлопець самостійно відчинив вхідні двері та вийшов на подвір'я, де впав у басейн та захлинувся. Батьки негайно повезли дитину назустріч бригаді медиків, щоб якнайшвидше надати кваліфіковану медичну допомогу. Проведені реанімаційні заходи позитивних результатів не дали,

– повідомили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) з приміткою "нещасний випадок".

Загибель дитини у басейні у Чугуївському районі / поліція Харківської області

У ДСНС повідомили, що лише за останній тиждень у водоймах загинули вже 7 дітей. Від початку року цей показник сягнув вже 31. Рятувальники закликали батьків постійно розповідати дітям про правила безпеки і не залишати малечу без нагляду біля води.

Трагічні випадки на воді