В Ірані назвали офіційну причину катастрофи гелікоптера президента Раїсі

Офіційною причиною трощі гелікоптера, в якій загинув колишній президент Ірану Ібрагім Раїсі, є погодні умови. В Ірані заявили, що йдеться зокрема про "густий туман".

Гелікоптер розбився 19 травня 2024 року в провінції Східний Азербайджан. Окрім Ібрагіма Раїсі, тоді на борту перебували ще кілька іранських топпосадовців.

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Якою є офіційна версія падіння гелікоптера

Про офіційну причину аварії заявили у звіті, підготовленому вищою комісією, якій іранські військові доручили розслідувати інцидент.

Основною причиною катастрофи гелікоптера були складні погодні умови в регіоні,

– йдеться в тексті.

Густий туман призвів до того, що гелікоптер, який перевозив Раїсі та іранських посадовців, врізався в гору.

Раніше фахівці в комітеті також зауважували, що літак летів за маршрутом і не відхилявся від траєкторії польоту перед катастрофою. Вони підтвердили, що загоряння літака сталося після зіткнення з височиною.

До слова, експертизи показали, що уламки гелікоптера не мають слідів від куль. Іранські військові у звіті зазначили, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисних дій або замаху.