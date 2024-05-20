В Ізраїлі неофіційно заявили, що не причетні до загибелі президента Ірану

Президент Ірану Раїсі загинув у авіакатастрофі. У Ізраїлі зробили заяву, пов'язану з цим.

У мережі ширились чутки про причетність розвідувальної служби Ізраїля Моссада до аварії. Там заявили, що це не правда.

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Заява Ізраїлю

Ізраїль не причетний до загибелі президента Ірану Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі. В результаті також загинули кілька членів оточення президента.

Це були не ми,

– сказав анонімний ізраїльський чиновник.

Раїсі загинув 19 травня в результаті аварії гелікоптера на північному-західі Ірану разом з кількома іншими іранськими офіційними особами.

Голова іранського Червоного Півмісяця заявив, що тіла загиблих під час аварії гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ірану, будуть перевезені до міста Тебріз. Серед загиблих були президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан. Пошуково-рятувальна операція на місці катастрофи завершилась.

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