"Пекучий біль назавжди": у Ніжині попрощались з воїнами Сергієм Коворотнім та Ігорем Василенком

У Ніжині провели в останню путь військових ЗСУ Сергія Коворотнього та Ігоря Василенка. На церемонії були присутні рідні, близькі та місцеві мешканці.

У Ніжині відбулися прощальні церемонії з двома військовослужбовцями Збройних сил України – Сергієм Коворотнім і Ігорем Василенком. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Ніжинську міську раду.

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Що відомо про церемонію вшанування пам'яті загиблих військових

У Соборі Всіх Святих зібралися рідні, побратими та жителі міста, щоб висловити свою повагу і попрощатися із загиблими.

Сергій Коворотній народився у 1984 році. Ігор Василенко, 1978 року народження, обидва були уродженцями Ніжина. Вони віддали свої життя, виконуючи обов’язок перед Україною.

Як прощалися з загиблими Сергієм Коворотнім та Ігорем Василенком: дивіться фото Ніжинської міської ради

Після церемонії прощання загиблих військових провели в останню путь.

Загиблі воїни ЗСУ: