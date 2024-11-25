"Пекучий біль назавжди": у Ніжині попрощались з воїнами Сергієм Коворотнім та Ігорем Василенком
У Ніжині провели в останню путь військових ЗСУ Сергія Коворотнього та Ігоря Василенка. На церемонії були присутні рідні, близькі та місцеві мешканці.
У Ніжині відбулися прощальні церемонії з двома військовослужбовцями Збройних сил України – Сергієм Коворотнім і Ігорем Василенком. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Ніжинську міську раду.
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Що відомо про церемонію вшанування пам'яті загиблих військових
У Соборі Всіх Святих зібралися рідні, побратими та жителі міста, щоб висловити свою повагу і попрощатися із загиблими.
Сергій Коворотній народився у 1984 році. Ігор Василенко, 1978 року народження, обидва були уродженцями Ніжина. Вони віддали свої життя, виконуючи обов’язок перед Україною.
Як прощалися з загиблими Сергієм Коворотнім та Ігорем Василенком: дивіться фото Ніжинської міської ради
Після церемонії прощання загиблих військових провели в останню путь.
Загиблі воїни ЗСУ:
- Військовий Юрій Бій з Яворова загинув 28 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання службових обов'язків.
- Едуард Шаран, капітан ЗСУ, загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, його посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" та званням "Герой України".
- Юрій Сергєєв, 32-річний захисник з Ізмаїла, загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. Провели в останню путь Героя на Алеї Слави та поховали Новому цвинтарі.