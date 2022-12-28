Єдині сини у батьків: на війні загинули рідні брати з Черкащини

На війні в Україні загинули рідні брати Віктор та Костянтин Кравченки. Вони родом з міста Христинівка, що на Черкащині.

Віктор та Костянтин мужньо захищали Україну. Вони загинули на Херсонщині.

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На війні загинули рідні брати з Черкащини

Костянтинові було 26 років, а Віктору – лише 24. Вони єдині сини у своїх батьків.

Як розповіла речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея, хлопці служили у самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Старші солдати Віктор та Костянтин Кравченки загинули 23 грудня під час артилерійського обстрілу на Херсонщині,

– повідомила Кривошея.

Зазначимо, що загиблих захисників поховають сьогодні, 28 грудня, у рідній Христинівці.



На війні загинули брати Віктор та Костянтин Кравченки / фото Христинівська міська рада

На війні загинуло понад 100 захисниць України

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков повідомляв, що на війні поранення отримали понад 100 захисниць України, а також 50 вважають зниклими безвісти. За його словами, у бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок.

На сьогодні у ЗСУ проходять службу 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тисяч – це цивільні працівниці.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський заявляв, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових.