Загибель трьох бійців 93 бригади на Донбасі: відомі імена та опубліковані фото

27 червня внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинули три українські військові 93 окремої механізованої бригади (ОМБр) – Олександр Холін, Володимир Дьяченко та Дмитро Петрушенко.

Про це повідомила прес-служба 93-ї ОМБр у Facebook.

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"У наслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил смертю хоробрих загинули три наших побратими. Весь день позиції холодноярців під Богданівкою були під обстрілами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 27 червня вранці ворог вдарив протитанковими керованими ракетами, та вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом, проросійські бойовики використали заборонену Мінськими домовленостями зброю – артилерію та 120-мм міномети. Саме внаслідок цих обстрілів і загинули три бійці.

Серед них – 35-річний солдат Олександр Борисович Холін із міста Вовчанськ Харківської області. У складі 93-ї бригади з квітня 2016 року. Ветеран бойових дій на Луганщині (Кримське) і на Донецькому напрямку. Зазначається, що вдома у бійця залишилася дружина Яніна.

Інший загиблий - солдат Володимир Володимирович Дьяченко,якому цього року виповнилося 50 років. У нього залишився син Руслан у селі Семенівка Томаківського району Дніпропетровської області

З Дніпропетровщини був родом і третій загиблий – солдат Дмитро Васильович Петрушенко 1971 року народження.

Кожен з полеглих опинився на фронті не випадково. Чоловіки зробили свідомий вибір та виконали військовий обов'язок до кінця. Ціною власного життя. Їх смерть не буде даремною. Справу полеглих Героїв продовжать їх побратими. Аж до самої перемоги і звільнення України від окупантів,

– наголосили у бригаді.



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Нагадаємо, 27 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу проросійських окупантів біля Кримського та Мар'їнки троє українських воїнів загинуло, ще один зазнав поранень.