Загибла у Прилуках молода мама працювала патрульною поліцейською

У ніч проти 5 червня росіяни атакували Прилуки Чернігівської області. Стало відомо, що загибла жінка працювала патрульною поліцейською.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про загиблу у Прилуках маму

Так, вночі російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, внаслідок чого загинула його донька – поліцейська Дарина Шигида. Разом із нею загинув її маленький синочок, якому був лише рік, та її мама.

Дарина приєдналася до лав поліції у Києві в 2020 році. Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку – саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її,

– вказують там.

У поліції зауважили, що стати поліцейською було мрією та покликанням загиблої дівчини. Кажуть, що її тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі.

"Це не просто втрата — це вирване з корінням життя трьох поколінь… Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Лише тиша, сльози та лють – за знищені життя", – додали колеги".

Дарина Шигида загинула внаслідок атаки на Прилуки / фото Нацполіції

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять.

Володимир Зеленський вже відреагував на цинічну атаку Росії. Він підкреслив, що "потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію".