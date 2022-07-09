Загибла жінка – кухарка у дитсадку, йшла на роботу: окупанти випустили по Кривому Рогу 10 ракет

Зранку 9 липня росіяни атакували Кривий Ріг, по місту випустили 10 ракет. Загинула жінка. Виявилось, що вона працювала кухаркою у дитсадку, і в момент обстрілу просто йшла на роботу.

росіяни атакували Інгулецький район з ракетних систем залпового вогню "Торнадо-С". Деталі розповів мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Обстрілювали окупанти з дистанції понад 70 кілометрів – із району між Новорайськом та Костиркою. При цьому вогонь навмисно відкрили прямо по центру мирного житлового масиву.

Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка.



Снаряди, що прилетіли в Кривий Ріг / Фото з телеграму Олександра Вілкула

Є ще поранені

Крім загиблої жінки, поранення зазнали ще двоє людей. Зокрема, дівчина 2002 року народження. За словами Вілкула, її стан – дуже важкий. Дівчина має серйозні поранення в області серця та печінки. За її життя борються лікарі.

Ще один поранений – чоловік 1979 року народження. Він має множинні осколкові поранення середньої тяжкості.

Напередодні президент Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області. Він відвідав позиції на передовій, а також побував у рідному для себе Криворізькому районі.



По Кривому Рогу випустили 10 ракет / Фото з телеграму Олександра Вілкула

Лінію фронту відсунули, але небезпека є

Вілкул відзначив, що українські захисники зрушили лінію фронту на 50 кілометрів до Херсонської області. Проте "Торнадо-С", "Смерчі" та ракети продовжують становити серйозну небезпеку.

Мер закликав людей не чіпати незнайомі предмети на вулиці й дотримуватись правил повітряної тривоги.

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