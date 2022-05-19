Загиблі діти, Нью-Йорк без газу, пошкоджена залізниця в Авдіївці: яка ситуація на Донеччині

Ситуація в Донецькій області залишається складною. Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури. Через це страждає мирне населення області.

Через атаки російських загарбників, на жаль, загинули 10 мирних мешканців. Про це йдеться у зведенні ОВА для Офісу Президента, повідомляє 24 канал.

Зауважте Обстріли Півночі, провальні наступи росіян на Сході: карта бойових дій станом на 19 травня

Ситуація на Донеччині

За минулу добу в області 7 людей зазнали поранень. крім того, через постійні обстріли страждає інфраструктура регіону. Так, наприклад, без газопостачання залишилося село Нью-Йорк.

Унаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці зруйновані школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортивна школа.

В Авдіївці росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру. Інтенсивні обстріли, на жаль, не припиняються.

Попри те, триває евакуація мирного населення з області.

Серед загиблих діти

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що росіяни завдали ракетних ударів по області, а також атакували з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Унаслідок атак загинули 2 дітей. Вони загинули унаслідок прямого влучання у житловий будинок.

38 цивільних об'єктів зазнали руйнувань – житлові будинки, дві школи та ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, будинок культури, об’єкти критичної інфраструктури. Усі ці воєнні злочини Росії документують правоохоронці.



Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області / Фото національної поліції

Ситуація в інших регіонах

Уночі російські війська обстріляли Дніпропетровщину "Градами" та "Ураганами". Окупанти відкривали вогонь 5 разів;

Під час обстрілів області у Криворізькому районі росіяни перебили газопровід та пошкодили щонайменше 10 будинків;

Луганщина, більшість якої зараз, на жаль, під тимчасовою окупацією, страждає від інтенсивних обстрілів ворога. Через атаки окупантів за минулу добу в Сєвєродонецьку загинули 4 мирних мешканців. Уся область знеструмлена через знищення потужної підстанції в Лисичанську.

Прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей зазнали обстрілів з артилерії. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Десні.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 19 травня: дивіться відео