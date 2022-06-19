Загиблі в Лисичанську і битва за Сєвєродонецьк: яка ситуація на Луганщині

Українські військові продовжують битву проти російських окупантів у Сєвєродонецьку. Ворог нещадно обстрілює Луганську область, внаслідок чого у Лисичанську зросла кількість загиблих.

Ситуація у Сєвєродонецьку дуже непроста

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні. За його словами, тривають бої за Сєвєродонецьк і ворог тисне з Попасної.

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Глава Луганської ОВА повідомив, що в Сєвєродонецьку "дуже непроста ситуація". Там, як сказав Гайдай, ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни в оборонних редутах ЗСУ.

Повідомляється, що війська агресора завдали ударів по районах, які розташовані поблизу мостів. Також двічі окупанти вдарили по заводу "Азоту", внаслідок чого зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.

Гайдай повідомив, що окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Окрім того, росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам'янки.

До речі На Луганщині воїни ЗСУ збили ворожий Су-25 і взяли в полон багато окупантів, – Гайдай

Через обстріли ворога зафіксовано значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – 9, Нирковому – 6.

Наслідки обстрілів у Луганській області / Фото з телеграму Гайдая

ЗСУ відбили штурм окупантів

Сергій Гайдай розповів, що українські підрозділи відбили штурм окупантів у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте.

Водночас досі триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське, а також росіяни ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка.

За словами Гайдая, українські військові зупинили спробу просування росіян у напрямку Врубівка – Миколаївка.

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Загиблі у Лисичанську

Очільник Луганської ОВА інформує, що за останні півтори доби були знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську.

Гайдай зазначив, що руйнування житла по Лисичанську стрімко збільшується.

Що ще відомо про ситуацію у Луганській області

У травні Сергій Гайдай інформував, що росіяни окупували 95% території Луганської області. Після цього російське військове керівництво кинуло всі сили на захоплення Сєвєродонецька, де ворог прорвав оборону ЗСУ наприкінці травня.

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої і ситуація змінюється динамічно. У Генштабі ЗСУ зранку 19 червня повідомили, що тривають бої за встановлення повного контролю над містом.

Основна перевага російських військових у більшій кількості артилерії. Станом на 13 червня війська агресора контролювали 70% території Сєвєродонецька.

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