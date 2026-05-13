Понад рік сім'я жила надією: на війні загинув 24-річний десантник з Чорткова Андріан Стасишин

На фронті загинув 24-річний захисник з Тернопільщини Андріан Стасишин, якого тривалий час вважали зниклим безвісти. Понад півтора року його рідні жили надією, молилися та чекали звістки про те, що він живий.

Лише тепер офіційно підтвердилася загибель воїна. Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Що відомо про загибель воїна?

У Чорткові на Тернопільщині підтвердили загибель 24-річного військовослужбовця Андріана Стасишина, який понад рік вважався зниклим безвісти. Родина захисника до останнього сподівалася почути, що він живий, однак дива не сталося.

Андріан Стасишин народився 8 вересня 2000 року у Чорткові. Він навчався у місцевій гімназії №2, а згодом вступив до Чортківського вищого професійного училища, де здобув професію маляра-штукатура. У студентські роки активно брав участь у громадському житті, мав багато друзів та користувався повагою серед однолітків.

Пізніше Андріан продовжив навчання у Чортківському фаховому коледжі економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету. Там він здобув спеціальність "Фінанси, банківська справа, страхування" та закінчив навчання з відзнакою.

У серпні 2024 року молодий чоловік добровільно вирішив долучитися до лав Збройних Сил України та підписав контракт. Він проходив службу у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади на посаді стрільця-сапера 2 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 4 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0224.

14 листопада 2024 року стало відомо, що Андріан зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Антонівка Покровського району Донецької області. Відтоді родина жила у постійному очікуванні та надії на його повернення. Лише зараз офіційно підтвердилося, що саме того дня захисник загинув.

У Чортківській міській раді зазначили, що вдома на Героя чекали дружина, батьки, молодші брати та сестра, бабусі й дідусі, друзі та знайомі.

Півтора року сім'я жила надією. Півтора року молитов і сподівань почути: "Андріан живий". Але дива не сталося…

– йдеться у повідомленні міської ради.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андріана Стасишина. Світла пам'ять!

