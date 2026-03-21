На найгарячішому напрямку Донеччини загинув поліцейський з Київщини Денис Мирон

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Київської області Денис Мирон. Життя 29-річного правоохоронця обірвалося внаслідок ворожої дронової атаки.

У нього залишилися дружина, маленький син та батьки. Про це повідомляє Національна поліція.

Дивіться також Потрійна втрата: Волинь попрощається з полеглими воїнами

Що відомо про загиблого захисника?

Денис Мирон народився у селі Підлипне на Сумщині. Свій шлях у правоохоронних органах він розпочав ще у 2016 році в місті Конотоп. Відтоді присвятив своє життя службі та захисту людей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис продовжив службу у штурмовому полку "Сафарі", що входить до складу Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють". У складі підрозділу він брав участь у бойових діях та разом із побратимами нищив ворога.

Згодом він приєднався до поліції Київської області та продовжив службу у підрозділі особливого призначення. Обіймаючи посаду інспектора відділення домедичної допомоги, Денис неодноразово рятував життя своїх побратимів. Він діяв професійно, рішуче та самовіддано навіть у найскладніших умовах на передовій.

Під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині поліцейський потрапив під ворожу дронову атаку. Унаслідок отриманих поранень, несумісних із життям, 17 березня він загинув. Йому назавжди 29 років.

У загиблого залишилися дружина, маленький син та батьки.

Кого ще втратила країна у війні?