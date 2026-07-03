Мав квиток до Польщі, але вирушив на війну: загинув воїн із Запоріжжя, що захищав Україну з 2022

За Україну віддав життя військовослужбовець Володимир Москалець із позивним "Раптор". Боєць 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади загинув 22 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Про це повідомляє Широківська територіальна громада.

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Що відомо про захисника?

Володимир Москалець народився 30 травня 1983 року та виріс у селищі Відрадне. Він був найстаршою дитиною в родині й змалку відчував відповідальність за близьких, а після втрати батька став опорою для матері, молодших сестри та брата, який нині також служить у Збройних Силах України.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Володимир мав квиток до Польщі, де планував працювати. Однак уже наступного дня він вирішив залишитися в Україні та прийшов до військкомату. Після відмови у зарахуванні він того ж вечора вступив до лав територіальної оборони.

Згодом військовий продовжив службу у складі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, де виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. За час служби він був відзначений нагрудним знаком командира військової частини А4355 "Лютий, коли спровокований", відзнакою Міністерства оборони України "Хрест десантно-штурмових військ" та пам’ятним коїном військової частини.

За словами тих, хто знав Володимира, він був людиною, яка завжди ставала на захист інших – як на полі бою, так і в повсякденному житті. Побратими згадують його як надійного, спокійного та рішучого воїна, поруч із яким відчувалася впевненість і безпека.

У мирному житті він мріяв збудувати власний будинок, створити сім’ю з коханою Тетяною, виховувати доньку та завести собаку, однак ці плани обірвала війна.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Москальця. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?