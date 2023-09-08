Віддав життя за незалежність України: під Бахмутом загинув 25-річний воїн Ігор Бабко
Під Бахмутом загинув молодий український захисник. Ігор Бабко не дожив до свого 26-річчя лише 9 днів. Герою назавжди 25.
Ігор Бабко родом із села Мисюрівка на Хмельниччині. Сумну звістку повідомили у старостинському окрузі з ценром у селі Олешин, пише 24 Канал.
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20 липня воїну мало виповнитися 26 років
Ігор Бабко народився 20 липня 1997 року в Мисюрівці Старосинявської селищної громади. З 2017 року боронив Батьківщину від агресора на Сході.
Загинув 11 липня під Бахмутом. У воїна залишилися кохана та батьки.
Висловлюємо щирі співчуття, схиляємо низько голови перед усією родиною Героя. Вічна пам'ять та слава Герою, Герої не вмирають,
– наголосили в старостинському окрузі.
Також звернулися до громади й закликали достойно зустріти Героя та провести його в останню дорогу. Прощання з Ігорем Бабком відбудеться 8 вересня з 12 до 13 години у Хмельницькому.
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