Загиблих залишають на полі бою: за тиждень ЗСУ ліквідували 800 бійців 2 армійського корпусу

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у боях з українськими військовими. Своїх "двохсотих" з поля бою вони не прибирають.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 2 квітня повідомляється, що на окремих напрямках окупанти відводять війська. З високою ймовірністю це робиться для того, щоб перекинути всі сили на Слобожанський, Донецький, а також Луганський напрямки.

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2 армійський корпус Росії не дорахується 800 солдатів

Так, за минулий тиждень наші військові знищили 800 солдатів. Мовиться про найманців з 2 армійського корпусу.

Крім того, ворог зазнає суттєвих втрат у Луганській області. Так, наприклад, в Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу Попасної привезли 30 поранених окупантів-кадирівців.

Також повідомляється, що на Донецькому та Луганському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак. Українські військові знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем.

До теми – Втрати ворога станом на 1 квітня – дивіться відео: