Загиблим захисникам Маріуполя пропонують поставити меморіал у Києві
Джерело:Патронатна служба "Янголи Азову"
Українським військовим, які загинули у боях за Маріуполь, пропонують звести меморіал на схилах Дніпра у Києві.
Меморіал захисникам Маріуполя пропонують побудувати подібно до Люксембурзьке американського кладовища. Ідею запропонувала засновниця фонду "Янголи Азову" Олена Толкачова – позивний Гайка.
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Прототип меморіалу
Загиблі у битві в Арденнах поховані на американському військовому кладовищі Люксембурга. Цей меморіальний комплекс відвідують не лише родичі полеглих на війні, але й іноземці, офіційні особи, школярі.
Подвиг героїв не забутий. Суспільство бачить ціну свободи – на кладовищі в Люксембурзі поховано понад 5 тисяч солдатів.
Ініціаторка проєкту наголосила, що українці теж мають усвідомлювати ціну свободи.
Ми чекаємо тіла полеглих у битві за Маріуполь, які билися до останнього в повному оточенні, відрізані від великої землі. Їх подвиг не повинні забути. Ціну нашої свободи повинен знати кожен, хто тут живе і кожен, хто сюди приїздить,
– зазначила Гайка.
На її думку, меморіал має розташовуватися на схилі Дніпра, у самому центрі Києва. Поруч з Меморіальним комплексом, що присвячений Другій Світовій війні. Наприклад, на Співочому полі.Важливо! Патронатна служба полку "Азов" оголосила збір коштів на потреби поранених воїнів і родин загиблих. Кожен з нас може долучитись до збору грошей, які направлять на потреби воїнів гарнізону Маріуполя.
Реквізити, на які можна переказати кошти:
- рахунок фонду
Найменування одержувача: БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ЯНГОЛИ АЗОВУ БО
Код отримувача: 44853674
Рахунок у форматі згідно зі стандартом IBAN: UA973052990000026002026224377
Назва Банку: АТ КБ "ПриватБанк"
- рахунок засновниці фонду
Отримувач: (https://i.imgur.com/EWsBYCQ.jpeg)Толкачова Олена Олександрівна
АТ КБ "ПриватБанк": 5168752003016162 – UAH
"Монобанк": 5375411504836680 – UAH та Злотий (PLN)
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