Четверо дітей втратили батька: загиблий на Донбасі 5 липня військовий – майор Богдан Бродовський
Джерело:93 ОМБр "Холодний Яр"
На Донбасі окупанти вбили українського офіцера – майора Богдана Бродовського. Це сталося 5 липня у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Богдан Віталійович Бродовський – майор Збройних сил України, заступник начальника тилу логістики 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Про його загибель на передовій повідомили на фейсбук-сторінці бригади.
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Бойовики забрали життя батька чотирьох дітей
Бойовики окупантів на Донбасі 5 липня обстріляли позиції холодноярців. Майор Бродовський зазнав поранення від вибуху, яке, на жаль, виявилося несумісним із життям.
- Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року.
- Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ – з 2002.
- Побратими згадують його як спокійну і добру людину, завжди готову допомогти.
- А також і як люблячого батька, який завжди на перше місце ставив родину (а мав він четверо дітей).
Це дуже велика втрата і для сім’ї, і для бригади,
– сказала товаришка по службі загиблого Тетяна.
Співчуття рідним та близьким Богдана Віталійовича, і вічна пам'ять!
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