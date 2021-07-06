Четверо дітей втратили батька: загиблий на Донбасі 5 липня військовий – майор Богдан Бродовський

На Донбасі окупанти вбили українського офіцера – майора Богдана Бродовського. Це сталося 5 липня у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Богдан Віталійович Бродовський – майор Збройних сил України, заступник начальника тилу логістики 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Про його загибель на передовій повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

Нагадаємо "Називали його батьком": на Донбасі загинув медик Юрій Письменний

Бойовики забрали життя батька чотирьох дітей

Бойовики окупантів на Донбасі 5 липня обстріляли позиції холодноярців. Майор Бродовський зазнав поранення від вибуху, яке, на жаль, виявилося несумісним із життям.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року.

Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ – з 2002.

Побратими згадують його як спокійну і добру людину, завжди готову допомогти.

А також і як люблячого батька, який завжди на перше місце ставив родину (а мав він четверо дітей).

Це дуже велика втрата і для сім’ї, і для бригади,

– сказала товаришка по службі загиблого Тетяна.

Співчуття рідним та близьким Богдана Віталійовича, і вічна пам'ять!

Потрібно знати Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році