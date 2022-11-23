Загиблому хлопчику було лише 2 дні: в ОП розповіли деталі обстрілу пологового у Вільнянську
Джерело:Кирило Тимошенко
Росія безжалісно атакувала пологове відділення на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинуло немовля, яке народилось буквально два дні тому.
Його матері та лікарю вдалось вижити. Їх рятувальники витягнули з-під завалів.
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Що відомо про вбивство дитини росіянами
За даними Офісу Президента, вночі проти 23 листопада російські загарбники вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні.
Загинув хлопчик, який народився 2 дні тому. Мати залишилася жива,
– повідомив заступник глави Офісу Президента.
Він підтвердив інформацію про те, що дві людини постраждали. Попередньо, лікар – у важкому стані.
Про стан матері загиблого немовляти Кирило Тимошенко не повідомив нічого. Тільки сказав, що станом на 7:50 23 листопада на місці трагедії працюють рятувальники, які розбирають завали.Редакція 24 каналу щиро співчуває матері та рідним загиблого хлопчика.
На Запоріжжі Росія запустила ракети в пологовий / Фото Кирила Тимошенка
Рятувальники розбирали завали
У ДСНС повідомили, що російські загарбники зруйнували частину пологового відділення лікарні.
У ніч на 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення,
– повідомили рятувальники.
Станом на ранок 23 листопада працівники ДСНС розбирали завали пологового відділення: відео
На місці трагедії працювали 67 осіб та 14 одиниць техніки.
Що відомо про нічну атаку росіян
- Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни в ніч проти 23 листопада атакували своїми ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі.
- За його даними, немовля, яке там народилось нещодавно – загинуло. Згодом рятувальники цю трагічну інформацію підтвердили.
- У ДСНС повідомили, що, крім немовляти, у відділенні була породілля та лікар. Їх вдалось врятували з-під уламків будівлі. Попередньо, в приміщенні більше нікого не було.
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