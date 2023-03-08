У Польщі раптово померла 12-річна українка

У Поморському воєводстві, що на території Польщі, 12-річна дівчинка з України раптово знепритомніла. Її намагались врятувати лікарі, однак вона все ж померла.

У середу, 8 березня, для широкого загалу стало відомо, що 12-річна українка, ім'я якої невідоме, попрощалась з життям на території сусідньої Польщі. Медики боролися за її життя, однак нічого не змогли вдіяти.

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Що відомо про трагедію

Слід сказати, що цей інцидент трапився саме у місті Устці, що в Поморському воєводстві на Півночі Польщі. Близько 15:10 7 березня після того, як маленька українка втратила свідомість, її мати викликала карету швидкої допомоги.

Після прибуття медики почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині швидкої його не було,

– пишуть ЗМІ.

Разом з тим відомо, що понад годину лікарі боролися за життя українки. Причину її смерті наразі з'ясовує прокуратура Польщі – тіло дівчинки віддали на розтин, а також з матір'ю померлої спілкується українськомовний психолог.

Українці в Польщі

Від початку широкомасштабної війни мільйони громадян України перетнули кордон з Польщею та знайшли там прихисток. Чимало людей уже повернулось додому, однак для багатьох Польща залишатиметься домівкою тривалий час – допоки ми не переможемо агресора.

До цієї теми згадаємо, що 24 Канал не так давно писав про те, як зробити проїзний квиток на громадський транспорт у Варшаві. Насправді це значно простіше, аніж може здаватися на перший погляд.

не так давно писав про те, як зробити проїзний квиток на громадський транспорт у Варшаві. Насправді це значно простіше, аніж може здаватися на перший погляд. Окрім того, зауважимо, що інколи трапляються на території цієї країни разові неприємні інциденти, які, звісно, не руйнують тісні українсько-польські відносини, однак засвідчують, що погані люди є всюди.

Власне, у Радлуві, що на південному сході Польщі, невідомий чоловік зумисне підпалив карети швидкої допомоги. Ці транспортні засоби планували передати Україні.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблої українки. Світла їй пам'ять.