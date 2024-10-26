Загинула дівчинка 2009 року народження, – Кличко про удар дрона по багатоповерхівці
Джерело:Віталій Кличко
Росіяни атакували Київ ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару загинула дитина.
Ввечері 25 жовтня Росія атакувала столицю ударними дронами. Під атакою опинились багатоповерхівка у Солом'янському районі.
Дивіться також Росія вдарила "Шахедом" по будинку в Києві: є загиблий та постраждалі
Є також постраждалі
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у будинку в Солом'янському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. На щастя, пожежу вдалось локалізувати та оперативно ліквідувати.
"Загинула дівчинка 2009 року народження,
– мовиться в повідомлення.
Крім цього, відомо, що постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.
На місці для жителів будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.
У Київській міській прокуратурі також підтвердили загибель 14-річної дівчинки. Вона перебувала в одній з квартир, де сталася пожежа.
14-річна дівчинка загинула у квартирі, де була пожежа / Фото Київської міської прокуратури
"Установлено, що 25 жовтня 2024 року близько 21 години внаслідок атаки російських у БпЛА на столицю у 24-поверховому будинку у Солом'янському районі виникла пожежа у двох квартирах на 20 та 21 поверхах, а також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх", – написали у прокуратурі.
Там також наголосили, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин росіян у Києві / Фото Київської міської прокуратури
На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Точна кількість постраждалих осіб встановлюється.
Що відомо про атаку багатоповерхівки в Києві
- У Києві ввечері 25 жовтня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Тоді по ворожих об'єктах працювала наша ППО.
- Згодом стало відомо, що ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі. Там була пожежа на верхніх поверхах, а також на місці влучання утворилася дірка.
- Екстрені служби працюють на місці події, щоб ліквідувати наслідки влучання. З цього будинку евакуювали понад 100 людей.
- Варто зазначити, що згодом пролунав відбій повітряної тривоги у Києві. Але вже о 00:10 у столиці знову прогули сирени через загрозу "Шахедів".