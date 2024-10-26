Загинула дівчинка 2009 року народження, – Кличко про удар дрона по багатоповерхівці

Росіяни атакували Київ ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару загинула дитина.

Ввечері 25 жовтня Росія атакувала столицю ударними дронами. Під атакою опинились багатоповерхівка у Солом'янському районі.

Дивіться також Росія вдарила "Шахедом" по будинку в Києві: є загиблий та постраждалі

Є також постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у будинку в Солом'янському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. На щастя, пожежу вдалось локалізувати та оперативно ліквідувати.

"Загинула дівчинка 2009 року народження,

– мовиться в повідомлення.

Крім цього, відомо, що постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.

На місці для жителів будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

У Київській міській прокуратурі також підтвердили загибель 14-річної дівчинки. Вона перебувала в одній з квартир, де сталася пожежа.



14-річна дівчинка загинула у квартирі, де була пожежа / Фото Київської міської прокуратури

"Установлено, що 25 жовтня 2024 року близько 21 години внаслідок атаки російських у БпЛА на столицю у 24-поверховому будинку у Солом'янському районі виникла пожежа у двох квартирах на 20 та 21 поверхах, а також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх", – написали у прокуратурі.

Там також наголосили, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.



Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин росіян у Києві / Фото Київської міської прокуратури

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Точна кількість постраждалих осіб встановлюється.

Що відомо про атаку багатоповерхівки в Києві