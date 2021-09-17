Загинули 10 цивільних, з яких 7 – діти: Пентагон визнав помилку при обстрілі в Афганістані

Сполучені Штати 29 серпня у Кабулі завдали потужного авіаудару по цивільному автомобілю. Внаслідок цієї атаки загинули мирні жителі.

Генерал армії США Кеннет Маккензі визнав що обстріл із застосуванням дрону був помилкою, що забрала життя 10 людей, з яких 7 були дітьми. Про це він повідомив під час брифінгу 17 вересня.

Що цьому передувало Пентагон відповів ЗМІ на заяви про помилку США під час авіаудару в Афганістані

Таким чином військовослужбовець спростував попередні заяви американського командування, що БПЛА вдарив по цілі, пов'язаній з екстремістським угрупованням "Ісламська держава – Хорасан".

10 цивільних, зокрема семеро дітей, трагічно загинули внаслідок того удару. Більш того, ми наразі вважаємо малоймовірним, що цей автомобіль або загиблі мали стосунок до "ІДІЛ-Х",

– сказав він.

Кеннет Маккензі взяв на себе відповідальність за інцидент і приніс вибачення рідним загиблих.

Теракти у Кабулі: що відомо

Перший вибух у Кабулі стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Це сталось посеред натовпу.

Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля аеропорту. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.

У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Цей авіаудар мав бути помстою терористам ІДІЛ за смерть 13 американських військових, які загинули внаслідок терактів у Кабулі 26 серпня.

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