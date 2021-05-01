Загинули діти: у мережі з'явилось відео смертельної ДТП у Росії

Читать новость на русском

У мережі опублікували відео зі смертельної ДТП на автодорозі Астрахань – Ставрополь. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса 30 квітня загинули 5 дітей.

Джерело:

Life

На опублікованих кадрах видно, як легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, намагаючись обігнати понад 10 транспортних засобів. 

Зауважте ДТП в Києві за участю п'яного водія: загинула молода дівчина, ще одна постраждала – відео

Усвідомивши, що небезпечне маневрування не вдасться, водій спробував вклинитися у свій ряд.

Однак у процесі автівка зачепила КамАЗ, який їхав назустріч. Як наслідок, вантажівка завалилася набік та влетіла у мікроавтобус з дітьми. 

Смертельна ДТП з дітьми у Росії: дивіться відео

Смертельна ДТП у Росії: головне

  • У Росії 30 квітня розбився мікроавтобус, який віз дітей з Волгограда на спортивні змагання до Черкеська.
  • Загалом у салоні мікроавтобуса перебували 18 пасажирів, 14 з них – неповнолітні. 
  • Загалом постраждали 16 людей.
  • Жертвами ДТП стали 5 дівчаток.
  • Ще 2 постраждалих перебувають у реанімації. 
  • Рятувати дітей прибули медики з різних російських клінік та психологи. 