Загинули діти: у мережі з'явилось відео смертельної ДТП у Росії

У мережі опублікували відео зі смертельної ДТП на автодорозі Астрахань – Ставрополь. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса 30 квітня загинули 5 дітей.
Джерело:Life
На опублікованих кадрах видно, як легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, намагаючись обігнати понад 10 транспортних засобів.
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Усвідомивши, що небезпечне маневрування не вдасться, водій спробував вклинитися у свій ряд.
Однак у процесі автівка зачепила КамАЗ, який їхав назустріч. Як наслідок, вантажівка завалилася набік та влетіла у мікроавтобус з дітьми.
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Смертельна ДТП у Росії: головне
- У Росії 30 квітня розбився мікроавтобус, який віз дітей з Волгограда на спортивні змагання до Черкеська.
- Загалом у салоні мікроавтобуса перебували 18 пасажирів, 14 з них – неповнолітні.
- Загалом постраждали 16 людей.
- Жертвами ДТП стали 5 дівчаток.
- Ще 2 постраждалих перебувають у реанімації.
- Рятувати дітей прибули медики з різних російських клінік та психологи.