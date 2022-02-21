Загинули пілоти та випадковий перехожий: в Ірані біля школи впав військовий літак

В Ірані трапилась авіакатастрофа. На північному заході країни іранський військовий літак зазнав аварії.

Трапився інцидент у місті Тебріз, де проживає більше ніж 1,5 мільйона мешканців. Унаслідок трагедії загинули 3 людей.

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Пілот намагався уникнути зіткнення

Літак упав біля школи та спортивного залу. Приміщення на момент зіткнення були зачинені. Ніхто з дітей не постраждав, окрім випадкового пішохода, який загинув на місці. Також одразу ж померли й 2 пілоти літака.

Мовиться про літак F-5F Tiger II американського виробництва, який використовували військово-повітряні сили Ірану.

Остаточна причина аварії поки що невідома, однак іранські журналісти повідомляють, що у транспорту була технічна несправність. За їхніми словами, пілот робив усе можливе, щоб уникнути зіткнення на житловий район міста. Проте літак заглухнув і розбився.

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Ще у січні 2022 року на півночі Ізраїлю розбився військовий вертоліт. Тоді теж загинули 2 пілотів, хоч екіпаж вдалось швидко витягнути з води.

У Каліфорнії розбився приватний літак. Під час катастрофи не вдалось врятувати нікого, а кількість жертв не повідомляли.

Також розбився літак і у Перу. На борту перебувала група туристів. Вижити не вдалося нікому.

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