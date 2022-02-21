Загинули пілоти та випадковий перехожий: в Ірані біля школи впав військовий літак
Джерело:Reuters
В Ірані трапилась авіакатастрофа. На північному заході країни іранський військовий літак зазнав аварії.
Трапився інцидент у місті Тебріз, де проживає більше ніж 1,5 мільйона мешканців. Унаслідок трагедії загинули 3 людей.
До теми Вертоліт у США впав на швидкісну трасу: моторошне відео з місця трагедії
Пілот намагався уникнути зіткнення
Літак упав біля школи та спортивного залу. Приміщення на момент зіткнення були зачинені. Ніхто з дітей не постраждав, окрім випадкового пішохода, який загинув на місці. Також одразу ж померли й 2 пілоти літака.Зауважте! Мовиться про літак F-5F Tiger II американського виробництва, який використовували військово-повітряні сили Ірану.
Остаточна причина аварії поки що невідома, однак іранські журналісти повідомляють, що у транспорту була технічна несправність. За їхніми словами, пілот робив усе можливе, щоб уникнути зіткнення на житловий район міста. Проте літак заглухнув і розбився.
Останні випадки авіатрощ у світі: коротко
- Ще у січні 2022 року на півночі Ізраїлю розбився військовий вертоліт. Тоді теж загинули 2 пілотів, хоч екіпаж вдалось швидко витягнути з води.
- У Каліфорнії розбився приватний літак. Під час катастрофи не вдалось врятувати нікого, а кількість жертв не повідомляли.
- Також розбився літак і у Перу. На борту перебувала група туристів. Вижити не вдалося нікому.
Цікаво – літаки з військовою допомогою Україні: дивіться відео