Загинуло близько 600 орків, – журналіст повідомив про знищення 155-ї російської бригади
13 березня 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Романа Цимбалюка
Російська армія зазнала великих втрат особового складу через помилку командування. Українська армія знищила майже всю 155-у окрему бригаду морської піхоти Росії.
Загинуло близько 600 орків
Український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що Збройні Сили України практично знищили підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти. 155-а ОБрМП дислокується у Владивостоці.
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Російська бригада зазнала великих втрат через прийняття необдуманих рішень командування.
Повідомляється, що втрати росіян склали близько 600 військовослужбовців убитими. Ще стільки ж – поранених.
Окрім того, особовий склад бригади не має доступу до продуктів та житла.До уваги. Президент Володимир Зеленський повідомив, що втрати Росії у війні проти України вже сягнули майже 13 тисяч людей.
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