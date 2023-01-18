Катастрофа у Броварах: політолог припустив, чи могла бути диверсія та що б це дало росіянам

Керівництво МВС України загинуло при падінні вертольота у Броварах 18 січня. Знищення військово-політичного керівництва було би цікавим для ворога і він зробив би для цього все можливе.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Олександр Антонюк. За його словами, у випадку, якщо диверсія стала причиною аварії, розрахунок ворогів був на демотивацію українців.

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Політолог попередив, що версію диверсії можна буде серйозно розглядати лише після завершення слідства. Вона не може сприйматися, як пріорітетна наразі, не виключена несправність гелікоптера чи помилка пілота.

Офіційні версії

Варто зазначити, що розслідування катастрофи відбувається під керівництвом Служби безпеки України. Удень 18 січня відомство опублікувало три основні версії, з якими наразі працює слідство:

порушення правил польоту;

несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення гелікоптера.

Ризикують всі

Щодо теорії про те, що це міг бути замах на Володимира Зеленського, Олександр Антонюк нагадав слова голови РНБО Олексія Данілова, що питання про ліквідацію Президента України Владімір Путін ставив ще на початку повномасштабної війни.

"Будь-який високопосадовець, як і будь-хто із нас, має щоденні ризики ліквідації, як і потрапляння під обстріл. "Обезголовлення" керівництва, безумовно, створює труднощі для країни", – вважає політолог.

Інституції працюють

На думку Антонюка, роль потужної самостійної країни в тому, щоб робота інституцій не залежала від певних людей.

Ми розуміємо, що керівництво МВС втрачено, але досить оперативно кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов’язки міністра. Верховна Рада не забариться з кадровими призначеннями, як тільки кандидатуру визначить президент,

– пояснив політолог.

Якби сталася ліквідація голови держави, за словами Антонюка, на цей випадок Конституцією України передбачено, що функції президента виконуватиме голова ВРУ.

"Тобто, ми чітко розуміємо, що з точки зору законодавства у нас передбачені різні випадки", – вважає політолог.

На думку Олександра Антонюка, саме через продуманість законодавства, ліквідація президента не спростила б виконання військових задач для окупантів.

Я переконаний, що спроби ліквідувати когось з вищого політичного керівництва є і будуть у майбутньому. Сьогоднішня трагедія – це черговий сигнал для нас, переглядаються протоколи по заходах безпеки. Продовжуємо боротьбу!,

– підсумував політолог.

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