Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Вранці 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На ньому перебували глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Причини трагедії поки невідомі. Зараз триває розслідування під керівництвом СБУ. 24 Канал зібрав для вас усю актуальну інформацію про трагедію на Київщині.

До теми Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

Обставини трагедії

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який упав, належить ДСНС. За попередньою інформацією, під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що зараз слідство розглядає всі можливі версії, зокрема серед них є й версія про те, що пілот не впорався з керуванням через сильний туман. У Кабміні за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створена спеціальна група для розслідування обставин падіння гвинтокрила.

Наслідки падіння гвинтокрила: дивіться відео

На борту гелікоптера було 9 осіб. В Офісі Президента повідомили, що Денис Монастирський та керівництво МВС летіли у відрядження в одну з гарячих точок. Також Офіс Президента просить усіх свідків звернутися до поліції, адже це допоможе якнайшвидше з'ясувати всі обставини.

Згодом у ДСНС повідомили, що гелікоптер упав близько 8:20. на борту були 3 членів екіпажу служби та 6 членів оперативної групи МВС, включно з Денисом Монастирським.



Наслідки падіння гелікоптера / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Загинуло керівництво МВС

Серед 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера, було керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, очільник відомства Денис Монастирський, який перебував на посаді від липня 2021 року, змінивши на посаді Арсена Авакова.

Також загинув перший заступник міністра Євгеній Єнін. У свій час він працював на посадах заступника генпрокурора та міністра закордонних справ. З 2021 року був заступником Дениса Монастирського.

Крім того, загинув держсекретар МВС Юрій Лубкович. За життя він обіймав низку посад у Кабінеті Міністрів, а до того працював у Тернопільській ОВА. З листопада 2021 року працював на посаді держсекретаря міністерства.

Єнін, Монастирський та Лубкович, які загинули унаслідок трагедії / Колаж 24 Каналу

Серед жертв та постраждалих є діти

Станом на 11:00 відомо загибель 15 осіб. Серед жертв – 3 дітей. Також 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед яких 10 дітей.

Як рятувальники працюють на місці трагедії: дивіться відео

Як працюватиме МВС після загибелі керівництва

Через трагедію МВС втратило своє керівництво. Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що загибель Монастирського, Єніна та Лубковича не вплине на роботу відомства, адже всі підрозділи продовжують працювати.

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що тимачсовим виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ стане один із заступників загиблого Дениса Монастирського. Водночас призначення нового міністра відбудеться після того, як профільний комітет погодить нову кандидатуру, а Верховна Рада проголосує.

Реакція України та світу

Катастрофа у Броварах викликала шок у багатьох українців, у мережі всі висловлюють співчуття родинам усіх загиблих. Свої співчуття висловлюють чиновники та посадовці різного рангу.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на трагедію. Глава держави доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини події. Крім того, президент висловив співчуття родинам усіх загиблих, зокрема відзначив керівництво МВС.

Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок,

– наголосив президент.

Також на трагедію відреагував і президент Польщі Анджей Дуда, який наголосив, що зараз його думки з родинами жертв катастрофи, яка забрала життя дітей та керівництва Міністерства внутрішніх справ.

З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв,

– підкреслив Дуда.