Було усього 4 місяці: у страшній аварії на Тернопільщині загинуло немовля

Вранці у Тернопільській області сталася трагічна аварія. У ДТП потрапило подружжя із 4-місячним сином.

Смертельний інцидент трапився 21 грудня, близько 10-ї години у селі Старий Почаїв Кременецького району, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Подружжя із дитиною потрапили у ДТП

Зазначається, що 32-річний водій Chrysler Raw Van на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобіля і в’їхав у бетонні плити.

В автомобілі перебували дружина водія та їхній чотиримісячний син.

Внаслідок ДТП від отриманих травм дитина померла в лікарні. Жінка і чоловік отримали тілесні пошкодження.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

До слова, на Вінниччині легковик з 7 пасажирами зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинуло.