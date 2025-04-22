У боях проти окупантів на Донеччині загинув Андрій Шулик з Полтавщини
- У боях проти окупантів на Донеччині загинув Андрій Шулик, військовослужбовець із Полтавщини, 13 квітня.
- Прощання з Андрієм Шуликом відбулося 18 квітня в його рідному селі Висока Вакулівка.
Україна продовжує втрачати своїх Героїв. У боях проти агресора загинув Андрій Шулик – військовослужбовець із Козельщинської громади на Полтавщині.
Чоловік загинув у бою 13 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Козельщинську громаду.
Дивіться також На фронті загинув закарпатець Іван Скоблей
Що відомо про загиблого Андрія Шулика
"Знову сум і біль… Знову лихі новини линуть з фронту в нашу громаду…Наш земляк, Андрій Миколайович Шулик – на щиті…",
– йдеться в повідомленні.
Андрій Миколайович Шулик служив у підрозділі штурмової підтримки гірсько-штурмової роти. Його життя обірвалося 13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Вільного Поля, що в Донецькій області.
Не злякався, не ховався, захищав рідну землю від ворожої навали! Вічна памʼять воїн! Честь і шана! Щирі співчуття близьким…,
– зазначено у повідомленні.
Прощання з Героєм відбулося 18 квітня в рідному селі Висока Вакулівка.
Нагадаємо, Ігор Власюк, регбіст львівської команди Батяри, загинув 17 квітня в районі населеного пункту Шипувате під час виконання бойового завдання. Він добровільно пішов у військо у 2022 році, де став командиром гармати.