"Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ": загинув воїн, син якого мітингував у Черкасах

Кілька днів тому мережу облетіло фото сина українського військового, який у Черкасах прийшов на мітинг проти нераціонального виділення коштів міськрадою і закликав спрямувати видатки на підтримку захисників. Уже після акції стало відомо, що батько хлопчика загинув того ж дня.

Про загибель військовослужбовця повідомила дружина воїна у соцмережах. Життя військового Олега обірвав ворожий обстріл на Бахмутському напрямку.

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Син просив спрямувати гроші на ЗСУ

23 жовтня син Олега прийшов під стіни Черкаської міської ради з плакатом про те, що його батько в армії, тоді як він просить владу виділити кошти на ЗСУ. Фото хлопчика у мережі опублікувала одна із активісток після акції.



Син Олега на мітингу під стінами Черкаської міськради / Фото Чорноус Яна

Військовослужбовець пишався позицією хлопчика, про це свідчить його коментар під фото з акції, який він встиг написати того дня.

"Мій синочок, пишаюся тобою", – написав Олег.

У коментарях під фото активісти підтримали військового та його родину, вони дякували та обіцяли досягти справедливості.

Олег загинув на Бахмутському напрямку

Згодом дружина Олега залишила коментар під фото та допис на своїй сторінці, у якому повідомила, що її чоловік та батько хлопчика загинув 23 жовтня під час обстрілу у Бахмутському районі. Тобто, того ж дня, коли проходила акція.



Олег загинув на Бахмутському напрямку / Фото Скриншот

"Загинув того ж дня, коли син просив допомогти тату"

Колишній депутат Черкаської міськради, військовослужбовець Ярослав Нищик теж опублікував пост у якому наголосив, що батько хлопчика на фото з плакатом під стінами Черкаської мерії, загинув 23 жовтня. Того ж дня, коли він просив допомоги для тата.

Панове владці, ви коли підбираєте слова в бік тих, хто вас критикує, підбирайте їх виваженіше. Бо зараз не лише в мене такий стан від розуміння саме цієї однієї події, що хочеться декого розірвати. Прострелити коліна і мовчки спостерігати. За дурні, безсовісні слова. І це я зараз дуже стримано пишу, — зазначив Нищик.

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