На фронті загинув боєць УДА і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко.

Трагічну звістку зробила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у своєму фейсбуці. Правда, вона не уточнила, за яких обставин, а також де загинув Дмитро "Перун" Сінченко. Лиш додала, що згодом сповістить дату та час прощання з захисником.

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Попрохала, щоб сум був світлим

Як зауважила Олена, Дмитро до життя і смерті ставився дуже по-філософськи й особливо. Тому вона попрохала, щоб сум за полеглим військовослужбовцем і журналістом був світлим.

Я би не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов – Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною,

– написала вона.

Вона також запропонувала вшанувати пам'ять захисника так:

Не беріть і не давайте хабарів.

Боріться за свої права.

Живіть по совісті і по Конституції.

Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське.

Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе.

Вона наголосила, що він радів би, де б не був.

"Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина – це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше. І знай, я пам'ятатиму про тебе. У всіх галактиках, у всіх світах", – додала Олена Сінченко.

Що відомо про Дмитра Сінченка

Дмитро "Перун" Сінченко – боєць Української добровольчої армії з Кропивницького. До УДА він приєднався після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

До УДА він приєднався після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Відомо, що Дмитро – автор Тижня, Радіо Свобода. Для Тижня він писав матеріали про будні захисників на фронті. Його останній репортаж з'явився на світ 24 серпня 2023 року.

Для Тижня він писав матеріали про будні захисників на фронті. Його останній репортаж з'явився на світ 24 серпня 2023 року. Він з 2012 року очолював ГО "Асоціація політичних наук". Дмитро був політичним аналітиком, блогером і публіцистом.

Дмитро був політичним аналітиком, блогером і публіцистом. Долучився до волонтерства для війська він з 2014 року. Власне, згодом став частиною УДА, ставши військовим-добровольцем.

він з 2014 року. Власне, згодом став частиною УДА, ставши військовим-добровольцем. Як зазначають в Інституті масової інформації, Дмитро Сінченко – 73-й медійник, котрий загинув внаслідок російської агресії проти нашої держави.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Низький уклін за подвиг мужнього Героя!