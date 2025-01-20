Росія розповідає про загибель інструктора F-16 з Данії під час ракетного удару: фейк спростували
- Росія поширює фейк про загибель данського інструктора F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу.
- Міністерство оборони Данії спростувало цю інформацію, заявивши, що жоден данський льотчик не загинув в Україні.
- Ці фейки використовуються для просування наративу про війну Росії проти НАТО і виправдання атак на Україну.
- Росія постійно використовує пропаганду для дискредитації української влади та армії.
Росія поширює неправдиву інформацію про війну в Україні. Зокрема, там вигадали фейк про загибель данського інструктора F-16.
Росія поширює черговий фейк про загибель данського інструктора F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПД.
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Жоден данський льотчик не загинув в Україні
Міністерство оборони Данії офіційно спростувало поширену інформацію. У заяві відомстві наголосили, що жоден із данських інструкторів-льотчиків F-16 не загинув в Україні, а історія, поширена в російських медіа, є вигаданою.
Подібні фейки слугують для просування наративу про війну Росії проти НАТО і спроб виправдати її терористичні атаки на Україну,
– мовиться в повідомленні.
Росія постійно поширює неправдиву інформацію про війну в Україні, щоб дискредитувати владу нашої держави або нашу армію. Росія використовує пропаганду як інструмент у повномасштабній війні проти України. Агресорка постійно формує нові наративи та нав'язує їх.