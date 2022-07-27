Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув, захищаючи небо України

Під час захисту українського неба загинув український військовий льотчик Олександр Кукурба. 28-річного майора не стало 26 липня.

Про жахливу втрату повідомили на Батьківщині полеглого Героя України –у Нижньовербізькій територіальній громаді Івано-Франківської області. Там зазначили, що Олександр Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України.

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У Олександра Кукурби – звання Героя України та орден "Золота Зірка"

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Це непоправна втрата для усієї України! Вічного польоту, Олександре!

– зазначили у громаді.

За свою службу у ЗСУ майор був удостоєний низки високих державних нагород. "Золоту Зірку" та звання Героя України Олександр Кукурба отримав у квітні 2022 року – за особисту мужність та самовіддані дії у захисті державного суверенітету.

Орден Богдана Хмельницького майор отримав на початку липня

На початку липня льотчик отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня, а до цього – ще у березні 2022 року – орден Богдана Хмельницького III ступеня.

У Нижньовербізькій громаді 27 – 29 липня оголосили днями жалоби. Про час та місце прощання з Героєм України обіцяли повідомити пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким полеглого Героя України Олександра Кукурби.

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