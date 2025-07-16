На фронті загинув сапер з Івано-Франківщинини Михайло Пинило

На фронті 14 липня загинув військовослужбовець Михайло Пинило із села Луковець-Журівський на Івано-Франківщині. У нього було двоє дітей.

До війська він приєднався у вересні 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Букачівську громаду.

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Що відомо про полеглого захисника?

Михайло народився 30 травня 1986 року. Після школи працював у Івано-Франківську. До війська мобілізувався 17 вересня 2024 року.

Служив сапером у 1-му інженерно-саперному відділенні 1-го гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов підготовку на Рівненському полігоні, переніс дві операції та реабілітацію, після чого повернувся до строю. Останнім часом виконував завдання на Запорізькому напрямку.

"У неділю, 13 липня, Михайло Пинило зателефонував додому. Голос був лагідний, трохи втомлений. Той самий… татовий, у якому – спокій: "Не хвилюйтеся. Все добре. Гарно виступіть на презентації округу", – казав рідним. Обіцяв доньці Діанці купити омріяний телефон. Зарплата мала бути зовсім скоро… Але, на жаль, їхня розмова була останньою", – йдеться у дописі.

Михайло Пинило загинув 14 липня 2025 року поблизу Комишувахи на Запорізькому напрямку. Сиротами залишилися двоє дітей – донька Діана і син Роман.