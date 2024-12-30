На війні загинув енергетик з Львівщини Микола Костирко

На війні трагічно загинув Микола Петрович Костирко, контролер дільниці охорони СО "Загін охорони" ПрАТ "Львівобленерго". Від 3 лютого Микола Костирко вважався зниклим безвісти.

Побратимам вдалось отримати інформацію про те, що Микола загинув під час виконання бойового завдання 2 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Дивіться також Мріяв, але не встиг створити сім'ю: за Україну загинув 30-річний герой Олександр Мосійчук

Що відомо про загибель Миколи

Микола Костирко народився 25 травня 1975 року в селі Майничі Самбірського району Львівщини. Він закінчив Дрогобицьку загальноосвітню школу №2, працював електромонтером на заводі "Схема" в Дрогобичі.

З 2 січня 2002 року Микола почав працювати у "Львівобленерго".

1 грудня 2023 року він став на захист України, пройшовши підготовку у Василькові на Київщині. У складі 95-ї бригади виконував бойові завдання на передовій.

3 лютого Миколу оголосили зниклим безвісти. Згодом з'ясувалося, що 2 лютого він загинув, виконуючи бойове завдання. Лише нещодавно вдалося повернути тіло воїна, після чого відбулася процедура ідентифікації.

31 грудня тіло воїна доставлять до його рідного міста Дрогобича. О 11:30 захисника зустрінуть на перехресті Героїв, після чого відвезуть до церкви Успіння пресвятої Богородиці, де відбудуться парастас і чин похорону. Поховають героя на кладовищі по вул. Пилипа Орлика.

Микола залишив по собі дружину Наталію та двох синів – Віталія й Сергія.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, побратимам і колегам Миколи Костирка. Вічна слава полеглим захисникам України!