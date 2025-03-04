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24 Канал Новини України У боях загинув 33-річний захисник з Рахівщини Петро Горбач
4 березня, 06:40
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У боях загинув 33-річний захисник з Рахівщини Петро Горбач

Сергій Попович
Основні тези
  • 33-річний Петро Горбач загинув у боях у Донецькій області, захищаючи Україну.
  • Прощання з Петром Горбачем відбудеться у Солотвині, Закарпаття.
  • Горбач був молодшим сержантом і служив у 1-му механізованому батальйоні, загинувши 27 лютого 2025 року під час бойового завдання.
  • Він брав участь у захисті України з часів АТО і проживав у Солотвинській громаді разом із дружиною.

У боях за Україну в Донецькій області загинув 33-річний Петро Горбач. У селищі Солотвино, Закарпаття, відбудеться прощання із загиблим захисником України.

Петро Горбач брав участь у захисті України ще з часів АТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mukachevo.net.

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Що відомо про загибель Петра Горбача

Чоловік народився на Рахівщині, проте разом із дружиною мешкав у Солотвинській громаді. Він брав участь в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення одразу став на оборону країни.

Петро Горбач служив молодшим сержантом, обіймав посаду заступника командира бойової машини та навідника-оператора у 1-му механізованому батальйоні.

Життя Героя обірвалося 27 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Андріївка на Донеччині.

З воїном прощатимуться у Солотвинському районі. Час і місце поховання буде повідомлено додатково.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Світла пам’ять і вічна шана Петру Горбачу, який віддав своє життя за Україну.