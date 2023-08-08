Повертається на щиті: у боях за Україну загинув 20-річний захисник із Чортківщини

На жаль, Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. Своє життя за країну віддав герой з Тернопільщини Владислав Олегович Сеньків.

Захисникові було усього 20 років. Він загинув у бою за Україну 3 серпня. Про це повідомили на сторінці Другого відділу Чортківського районного ТЦК та СП у фейсбуці.

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Віддав життя за свободу України

З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя міста Борщів,

– йдеться у дописі.

У районному ТЦК зазначили, що Владислав Сеньків був відданий військовій присязі на вірність Українському народові. Юний захисник мужньо виконував свій військовий обов'язок обороняти рідну країну.

На жаль, загинув старший стрілець-оператор 3 серпня 2023 року. Йому було усього 20 років, коли росіяни відібрали життя у героя.

Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким захисника. Нехай спочиває з миром!

Раніше ми розповідали про іншого захисника України, котрий віддав своє життя. Щоб боронити рідну державу, він покинув бізнес.

Пішов воювати добровольцем