Повертається на щиті: у боях за Україну загинув 20-річний захисник із Чортківщини
На жаль, Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. Своє життя за країну віддав герой з Тернопільщини Владислав Олегович Сеньків.
Захисникові було усього 20 років. Він загинув у бою за Україну 3 серпня. Про це повідомили на сторінці Другого відділу Чортківського районного ТЦК та СП у фейсбуці.
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Віддав життя за свободу України
З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя міста Борщів,
– йдеться у дописі.
У районному ТЦК зазначили, що Владислав Сеньків був відданий військовій присязі на вірність Українському народові. Юний захисник мужньо виконував свій військовий обов'язок обороняти рідну країну.
На жаль, загинув старший стрілець-оператор 3 серпня 2023 року. Йому було усього 20 років, коли росіяни відібрали життя у героя.Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким захисника. Нехай спочиває з миром!
Раніше ми розповідали про іншого захисника України, котрий віддав своє життя. Щоб боронити рідну державу, він покинув бізнес.
Пішов воювати добровольцем
- Сергій Дубина з Київщини служив у третій стрілецькій роті. У мирному житті він був менеджером з продажу запчастин і співпрацював з ТОВ INTER CARS UKRAINE. Втім, свій бізнес полишив ще минулого літа, щоб іти та боронити Україну.
- У квітні цього року захисникові виповнилося всього 40 років. Народився він у селі Дмитрівка. По завершенні навчання у школі, здобував освіту в аграрному університеті (НУБіП). Другий диплом – з обліку й аудиту. Цю освіту він здобував у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління.
- Його близькі згадують, що Сергій не розлучався з гітарою, любив співати ліричних пісень, про війну. Він також часто виступав у Дмитрівському будинку культури з концертами. Був добрим, щирим, відкритим, веселим і товариським.