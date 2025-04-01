У боях за Україну загинув Віктор Малищик з Кременця
- У боях за Україну загинув 53-річний військовий з Кременця Віктор Малищик.
- Він загинув у Харківській області, прощання з ним буде оголошено пізніше.
Перестало битися серце 53-річного захисника з Тернопільщини Віктора Малищика. Він загинув у Харківській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Кременця Андрія Смаглюка.
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Що відомо про загибель Віктора Малищика
У боях за Україну загинув Віктор Малищик з міста Кременець Тернопільської області. Військовий 1971 року народження загинув у Харківській області.
"Повідомляємо вам, що в громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Харківській області помер військовослужбовець, житель міста Кременець, МАЛИЩИК Віктор Петрович, 1971 року народження, командир відділення військової частини А****", – повідомив міський голова Кременця.
Про те, де та коли можна буде попрощатися з воїном, буде повідомлено пізніше.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Віктора! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас,
– зазначив Смаглюк.