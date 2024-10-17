Під час бою в Курській області загинув захисник із Прикарпаття Іван Яремин

У боротьбі за незалежність України загинув захисник з Княждвора Івано-Франківської області. Іван Яремин поліг у бою на Курщині 8 жовтня.

Трагічну звістку повідомила Печеніжинська територіальна громада у фейсбуці.

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Загинув захисник Іван Яремин

На жаль, страшна й безжальна війна забрала життя ще одного воїна з Княждвора. Іван Яремин 1987 року народження загинув у боротьбі за незалежність.

Працьовитий, добрий, товариський, щирий, завжди готовий прийти на допомогу іншим. Вогнеметник 1 вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А3425 віддав життя 8 жовтня 2024 року під час стрілецького бою в Курській області,

– розповіли в громаді.

Підкреслили, що кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Імена Героїв назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму й незламності.

Щирі співчуття матері, сестрам, братові, всім рідним та близьким загиблого Героя. Нехай душа загиблого Івана знайде вічний спокій. Вічна пам'ять та вічна слава Герою!

– наголосили в громаді.

Також додали, що про зустріч воїна повідомлять додатково.

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Загинув захисник Іван Яремин / Фото з фейсбуку Печеніжинської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Івана Яремина. Вічна пам'ять і слава Герою!