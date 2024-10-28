Віддав життя за Україну: у Курській області загинув захисник з Волині

Загинув військовий з міста Любомль Волинської області. Костянтин Карабаджак поліг, захищаючи Україну від російських загарбників.

Трагічну звістку повідомила Любомльська міська територіальна громада у фейсбуці. Герой загинув 25 жовтня.

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Загинув захисник з Волині Костянтин Карабаджак

Війна забрала життя ще одного жителя міста Любомль Волинської області, – українського захисника Костянтина Карабаджака, 1983 року народження.

Воїн загинув 25.10.2024 захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, залишившись вірним присязі, поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області,

– повідомили в громаді.

Також висловили щирі співчуття рідним і близьким Героя. Про дату та час прибуття траурного кортежу проінформують згодом.

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Загинув захисник Костянтин Карабаджак / Фото з фейсбуку громади

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!