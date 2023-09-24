Навіки 36 років: у боях з ворогом у Запорізькій області загинув львів'янин Юрій Богонос

На війні загинув захисник з Львівської області Юрій Богонос. Він поліг у бою на Півдні, неподалік Нової Токмачки.

Чоловіку на момент смерті було всього 36 років. У нього залишилася дружина та маленька донечка.

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Загинув ще один захисник

На війні загинув 36-річний Юрій Богонос зі Львівщини, який боронив Україну у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Герой 22 вересня поліг у бою з окупантами неподалік Малої Токмачки Запорізької області.

Про смерть військового повідомили у Камʼянка-Бузькій територіальній громаді, звідки родом Юрій. Там додали, що воїн до останнього подиху залишився вірним військовій присязі народу України.

Юрію навіки 36 років. Без батька залишилась маленька донечка. Щиро співчуваємо дружині, батькам та сестрі,

– написали односельці.

Юрій поліг у бою поблизу Нової Токмачки / фото Кам’янка-Бузької громади

Втрати України у війні