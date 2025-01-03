У боях на Луганщині загинув захисник з Тернопільщини Назарій Смоляк
На фронті загинув захисник з Тернопільської області Назарій Смоляк. Герой поліг 28 грудня виконуючи бойове завдання.
Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.
Дивіться також На різдвяні свята за Україну поліг 30-річний Герой з Тернопільщини Василь Ющишин
Загинув захисник Назарій Смоляк
Назарій Смоляк загинув 28 грудня. Український захисник віддав життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині.
Назарій – приклад незламності духу наших воїнів. Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким. Вічна слава Герою!
– написав Сергій Надал.
У Великоберезовицькій селищній громаді розповіли, що Назарій Смоляк родом з села Лучка. До лав ЗСУ приєднався у листопаді 2024 року.
Захисникові назавжди 25. У Героя залишилася мати та дві сестри.
Чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 3 січня, об 11:00 в домі Печалі в Тернополі. Звідки траурна хода пройде на Микулинецьке кладовище.
Поховають Героя Назарія Смоляка на Алеї Слави поруч з іншими військовослужбовцями, які віддали своє життя за незалежність України.
Читайте також З початку повномасштабної війни захищав країну: загинув командир відділення зв'язку з Київщини
Загинув захисник Назарій Смоляк / Фото з фейсбуку Великоберезовецької громади
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Назарія Смоляка. Вічна пам'ять і слава Герою!