Відплата прийде не лише до штурмовиків

Палаючі НПЗ і склади – це важливо і видовищно, це приносить війну росіянам. Але є ще один цікавий напрямок, який останнім часом все більше починає з'являтися у ЗМІ. Є одна цікава деталь у нинішній роботі Кирила Буданова. Про це пише Петро Олещук.

Він уже понад пів року в кріслі голови Офісу Президента, має на собі важкий переговорний трек, комунікацію з партнерами, обміни, дипломатію і всю цю велику політичну кухню. Але паралельно Буданов займається знищенням окупантів.

І працює дуже чітко.

"Загони Буданова" протягом місяця здійснили серію точкових спецоперацій по російській військовій еліті. Цього разу прилетіло по "Рубікону" – елітному російському центру безпілотних систем та передових технологій.

Ліквідовано трьох військових цього підрозділу. І тут важливо розуміти, що це не просто "мінус три окупанти". Оператори, інженери, фахівці з БпЛА та передових систем – це не рядова маса, яку Росія звикла кидати пачками. Це люди, які створюють для нас проблеми на фронті. Коли їх стає менше, у ворога просідає не тільки статистика, а й технологічний та ударний потенціал.

А це вже зовсім інша історія.

Бо "Рубікон" – це дрони, нові підходи, технічні рішення і спроба росіян наздоганяти нас у війні технологій. Тому робота по таких цілях є системним вибиванням тих, хто реально посилює російську армію. І це вже тенденція.

Раніше "Загони Буданова" відпрацювали по російському військовому інженеру в Самарі. Потім – по воєнному злочинцю з позивним "Бетмен" на окупованому Запоріжжі. Тепер – по фахівцях "Рубікону". Тобто географія широка, почерк точний, висновок простий.

Можна ховатись у тилу. Можна думати, що ти просто технар, а не штурмовик. Можна сидіти в окупації чи в Росії й вірити, що війна десь далеко. Але якщо ти працюєш на російську воєнну машину – до тебе можуть прийти. І не з повісткою.

Саме це і є невідворотність покарання. Без великих слів. Просто точкова, тиха і дуже неприємна для півнів робота. Значить, правильно працюють.