Загорілось стареньке авто родини з 6 дітьми на Запоріжжі: рятувальники не кинули малечу в біді
Джерело:телеграм-канал Олександра Старуха
Українці масово покидають власні домівки через безперервний обстріл російської армії. Родина з Маріуполя намагалася виїхати у Запоріжжя, однак їх авто загорілося. На щастя, рятувальники не кинули родину в біді.
Родина у безпеці
Повідомляється, що родина з Маріуполя вирішила перевезти своїх шістьох дітей до Запоріжжя. Однак їх авто виявилося несправним та загорілось.
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На допомогу родині прийшли рятувальники, які оперативно ліквідували загоряння. На жаль, легковик не підлягає ремонту.
У біду потрапили батьки, в яких найменшій дитині всього 2 роки, а найстаршій – 8. Українські рятувальники не покинули їх у біді.
Наразі родина у безпеці. Рятувальники надали родині психологічну допомогу та перевезли у тимчасовий пункт проживання від волонтерів Громадської організації "Міський центр допомоги".
Стареньке авто родини згоріло / Фото рятувальників
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