Загорівся посеред ночі: на Кіровоградщині у психінтернаті сталася пожежа

У селі Веселий Кут Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, спалахнула пожежа у психоневрологічному інтернаті. Горів цокольний поверх.

На щастя, людей вдалось евакуювати. Інцидент трапився 25 грудня орієнтовно о 03:06.

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На Кіровоградщині спалахнув психоневрологічний інтернат

Рятувальники розповіли, що пожежа спалахнула на цокольному поверсі 3-поверхової будівлі психоневрологічного інтернату.

Персонал об'єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу на площі 1,5 метра квадратних ліквідував та вивів на свіже повітря 131 особу,

– повідомили рятувальники.

Додали: "Жертв та постраждалих немає". Зі сторони Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучили 10 осіб та 3 одиниці техніки. Попередньо причини пожежі не повідомили.

Останні подібні сумні інциденти в Україні та світі

24 грудня пожежа спалахнула в Харкові. Там в районі Нова Баварія горів один з будинків приватного сектора. Згодом повідомили, що у домі функціонував швейний цех. Люди не постраждали.

Того ж таки 24 грудня серйозне загоряння трапилось в Голосіївському районі Києва. Епіцентром була квартира на першому поверсі багатоквартирного будинку, яка належить сліпому чоловіку. На жаль, він надихався диму та обпік обличчя.

У ніч 24 грудня пожежники Дніпра повідомили про пожежу фури MAN на Слобожанському проспекті. На жаль, всередині був водій, який загинув у вогні. Коли рятувальники почали приборкувати пожежу, – виявили тіло.

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