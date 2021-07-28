У Залужного висока репутація, – ексміністр оборони Загороднюк про нового головнокомандувача ЗСУ
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський 27 липня призначив Валерія Залужного новим головнокомандувачем Збройних сил України. В оборонному середовищі схвально сприйняли таку кадрову зміну.
Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Андрій Загороднюк. Він зазначив, що Залужний добре відомий у ЗСУ.
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"У нього (Залужного – 24 канал) дуже висока репутація. Він людина нового складу, що прийшла на службу за незалежної України", – зазначив ексміністр.
Будувати армію за стандартами НАТО
Загороднюк розповів, що в оборонній сфері очікують оновлення верхівки військових. Це потрібно, щоб будувати Україну та її армію за стандартами Північноатлантичного альянсу.
"Українські військові очікували на молодих генералів з нового покоління. Таким і є Залужний. Тому в експертного військового середовища позитивні очікування", – наголосив Загороднюк.
Андрій Загороднюк про нового головнокомандувача ЗСУ: дивіться відео
Що відомо про нового головнокомандувача Збройних сил України
- Генерал-майора Валерія Залужного призначили новим головнокомандувачем ЗСУ. До нього посаду обіймав Руслан Хомчак, якого звільнили.
- Раніше Залужний був командувачем оперативного командування "Північ".
- Також він у 2018 – 2019 роках очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ.