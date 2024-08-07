Настав вирішальний момент: Блінкен розкрив деталі про перемовини щодо припинення вогню в Газі

Перемовини стосовно врегулювання ситуації на Близькому Сході "досягли фінальної стадії". Сполучені Штати працюють із Єгиптом і Катаром над укладенням мирної угоди.

Про це на тлі загострення ситуації на Близькому Сході заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг і заступником прем'єр-міністра та міністром оборони Австралії Річардом Марлесом в Аннаполісі, штат Меріленд.

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Переговори щодо припинення вогню у Газі

Кожна людина в регіоні має розуміти, що подальші атаки лише поглиблюють конфлікт, нестабільність і невпевненість для всіх, а подальші атаки лише підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і які ніхто не може повністю контролювати,

– наголосив американський посадовець.

За його словами, у переговорах про припинення вогню в секторі Гази настав вирішальний момент. Тому, на думку Блінкена, необхідно, аби всі в регіоні реально оцінили ситуацію та усвідомили потенційні наслідки ймовірної ескалації.

"Зрозумійте ризик прорахунку і прийміть рішення, які знизять напруженість, а не посилять її. Це особливо вірно з огляду на вирішальний момент, який ми переживаємо в переговорах про припинення вогню в Газі", – додав держсекретар США.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в Іраці завдали удару по авіабазі де перебували американські військові. Тож напередодні стало відомо, що у США очікують повторні удари по своїх військовослужбовцях.